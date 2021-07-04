كريم حسن شحاتة يعلن إعتزال «المعلم» التدريب

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أعلن كريم حسن شحاتة، إعتزال والده حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، تدريب كرة القدم.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات إذاعية :«حسن شحاتة، تلقى بعض العروض في الفترة الماضية، على رأسها من منتخبي سوريا وليبيا، ولكنه رفض تلك العروض تمامًا».

وأضاف:«حسن شحاتة، قرر إعتزال العمل في مجال التدريب في الفترة المقبلة، حيث أصبح غير متحمس للعمل في مجال التدريب مرة أخرى»، موضحًا:«المعلم يفضل الاستمتاع بحياته بعيدًا عن العمل في التدريب».

وأوضح:«حسن شحاتة، لا يمانع في العمل في الفترة المقبلة كمستشار فني سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك».