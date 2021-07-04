منتخب اليد يستعد لأولمبياد طوكيو (صور)

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يتواجد المنتخب الوطني لكرة اليد حاليًا في معسكر مغلق بإسبانيا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الفرنسي وديًا غدًا الأثنين، ضمن خطة الاستعدادات للأولمبياد.

وكان المنتخب الوطني قد لعب مباراة ودية مع منتخب إسبانيا، وانتهت بنتيجة (29-30) لصالح المنتخب الإسباني.

بينما فاز منتخب الفراعنة على منتخب كرواتيا بنتيجة (31-28) في المباراة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد صورًا لأبطال المنتخب أثناء التدريبات

المنتخب الوطني لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة اليد