بسبب جائحة كورونا..مطالبة برلمانية بإصدار قرارات حكومية تساعد على النهضوض سياحيا

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قال النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن القطاع السياحي بسبب فيروس كورونا أصيب بخسائر كبيرة تفوق أي أزمات سابقة رغم جهود الدولة إلا أنه يواجه مصاعب كبيرة حاليًا نظرًا لاستمرار تعليق حركة الطيران بالعديد من دول العالم وزيادة إجراءات الطبية للخروج والدخول لأي دولة، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة السُبل وإصدار قرارات من رئيس الوزراء تمكن جميع القائمين بالقطاع السياحي بالنهوض مرة أخرى.

وأضاف «العسال»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا مازالت ضعيفة، لافتًا إلى أن قيام العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر بتطعيم مواطنيها بأمصال كورونا سيساهم في عودة الرحلات السياحية من تلك الدول إلى مصر خلال الشهور المقبلة بعد أن توقفت لأكثر من عام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خسائر القطاع السياحى المصرى منذ جائحة كورونا وحتى الآن قد تتجاوز 15 مليار دولار حيث يتعرض القطاع منذ بدء التداعيات السلبية للجائحة إلى خسائر شهرية تقدر بمليار دولار طبقا لإحصائيات وزارة السياحة، واصفًا جائحة كورونا بأنها الأزمة الأكبر التي تواجه القطاع السياحى منذ زمن بعيد، حيث أنها أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة من الخارج، فضلا عن توقف حركة البيع والشراء بشكل تام بالبازارات والمحال السياحية.

وشدد «العسال»، أن معاناة القطاع السياحي خلال الفترة الحالية تعتبر كبيرة لكننا على ثقة أن هذه المرحلة مؤقتة يعقبها مرحلة الانتعاش بدعم من المبادرات والدعم الحكومي الكبير لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها القطاع السياحي لمساعدتها على تجاوز المرحلة الحالية، موجهًا الشكر لكافة القائمين على القطاع السياحي وخاصة القطاع الخاص لما تحمله من أعباء خلال فترة الجائحة وكبدت الجميع خسائر كبيرة.