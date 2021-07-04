تعرف على مفاجأة موسيماني لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات جديدة بشأن التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، جناح فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيمانى، أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء، بترحيب نادى صن داونز، بتجدد المفاوضات مع سيرينو، جناح الفريق لينضم إلى صفوف الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب وتمكسه بالانتقال إلى القلعة الحمراء بعد تعثر المفاوضات الموسم الماضى بسبب تعنت مسؤولى صن داونز ومغالتهم في مطالبهم المالية.

ورحبت لجنة الكرة بالتعاقد مع سيرينو، في الفترة المقبلة لتدعيم الخط الهجومي للفريق، في الموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي حسم التعاقد مع كريم فؤاد، ظهير أيمن نادي النجوم، لمدة 5 سنوات مقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا، المقرر لها 17 يوليو الجاري.