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خلال أسبوع.. 11078 جولة رقابية وإغلاق 40 منشأة مخالفة في الشرقية

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خلال أسبوع.. 11078 جولة رقابية وإغلاق 40 منشأة مخالفة في الشرقية خلال أسبوع.. 11078 جولة رقابية وإغلاق 40 منشأة مخالفة في الشرقية
نفذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الاحترازات

خلال أسبوع.. 11078 جولة رقابية وإغلاق 40 منشأة مخالفة في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11078 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 40 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 597 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا"، وذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة .
وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 2099 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية .
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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