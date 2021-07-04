تعليم الوادي الجديد تستعد لامتحانات الثانوية العامة

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عقد إجتماعا مع مديرى الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومدير إدارة الأمن بالمديرية ومسؤولى الأمن بالإدارات التعليمية، للوقوف على درجة الاستعداد القصوى لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد.



وقال، إنه تم التشديد على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020_ 2021، الذي توليه الدولة اهتماما شديدا حيث يعد العمل بامتحانات الثانوية العامة واجب وطنى في المقام الأول خاصة مع الظروف الراهنة، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة حرصا على سلامة الجميع وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه، والتباعد والمسافات بين الطلاب أثناء دخول اللجان وداخلها بالإضافة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب، مشيرا إلى تنفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتي من شأنها العمل على سير الامتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة بجميع لجان بالمحافظة، مع ضرورة تعاون وتكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر دون أي مشكلات.