ضبط عاطل متهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي، شخص عاطل في واقعة إتهامه بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض، إثر نشوب مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار،مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول«إ. ج. ع» 24 عاما عامل مقيم بحر البقر، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة بالساق اليمنى.

وتبين من التحريات الأولية قيام «ال. س» 19 عاما عاطل بارتكاب الواقعة، والذي قام بالتعدى على المجنى عليه إثر نشوب مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتولت النيابة التحقيقات.