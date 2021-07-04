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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1757 مسجداً

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 148 يوماً 1757 مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: ستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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