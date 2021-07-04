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خالد عيد: مواجهة صعبة..ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

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خالد عيد: مواجهة الزمالك صعبة..ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خالد عيد: مواجهة صعبة..ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

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أكد خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، صعوبة مباراة فريقه أمام ، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة، في التاسعة من مساء غدا الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد في تصريحات تليفزيونية :«الفوز على الزمالك في مباراة الدور الأول، سيزيد من صعوبة المباراة، حيث سيسعى الفريق الأبيض لتعويض الهزيمة خاصة في ظل منافسته على البطولة صدارة الدوري».

وأضاف :«نطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان اخرها التعادل مع الاتحاد السكندري»، مضيفًا :«طموحي هذا الموسم، الابتعاد عن شبح الهبوط، وإنهاء الدوري في وسط الجدول».

وعن احتياجات الفريق في الموسم الجديد، قال: «الفريق يحتاج إلى صفقات جديدة في جميع المراكز خاصة في مركز رأس الحربة، حيث نعاني من عجز واضح في هذا المركز»، موضحاً: «نحتاج على الأقل لوجود رأسي حربة وذلك من أجل حل أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى».

المصرى اليوم

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