بدء منظومة التراخيص طبقا لاشتراطات البناء الحديثة في قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء العمل بمنظومة تراخيص البناء بالاشتراطات الجديدة، داخل المركز التكنولوجي لمجلس مدينة قنا، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

اشتراطات البناء الحديثة بقنا

اشتراطات البناء الحديثة بقنا

اشار أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، أنه تم تدريب كافة العاملين بالمركز التكنولوجي بقنا على كيفية إصدار التراخيص بالقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لافتا أنه لن يحصل أي مواطن على رخصة بناء إلا بعد الرفع المساحي لقطعة الأرض المراد البناء عليها، ثم مراجعة الأوراق الرسمية والالكترونية لقطعة الأرض، لاستخراج شهادة صلاحية، للأرض ومن ثم الرخصة الرسمية للبناء، ليتمكن بعدها من البناء بالقواعد المعتمدة.

اشتراطات البناء الحديثة بقنا