أخبار عاجلة

خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 % -
أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة -
"هيئة الاتصالات" توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ -
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقيب الفلاحين يكشف أسباب تفاقم أزمة توزيع الاسمدة الصيفية المدعمة

Print
نقيب الفلاحين يكشف أسباب تفاقم أزمة توزيع الاسمدة الصيفية المدعمة نقيب الفلاحين يكشف أسباب تفاقم أزمة توزيع الاسمدة الصيفية المدعمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن أزمة توزيع الاسمدة الصيفية المدعمة تفاقمت هذا الموسم في جميع محافظات الجمهورية بصوره لم تحدث من قبل ، لافتا أن أغلب الفلاحين في كل المحافظات يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الاسمدة المدعمة حتي الآن .

وأرجع أبوصدام أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة إلى تخوف الفلاحين من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة خاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم توزيع الاسمدة الصيفية والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام ، بجاب الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة في السوق السوداء حيث تصل سعر شيكارة اليوريا ال50 كيلو إلي 329جنيه وهو ضعف سعرها داخل الجمعيات الزراعية حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه مما يجعل تسميد المحاصيل بالاسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين .

وأشار نقيب الفلاحين أن مقرارات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن ، موضحا أنه لحل هذه الأزمة المتكررة يجب إعادة هيكلة منظومة توزيع الاسمدة واجبار الشركات المصنعة لتوريد كامل حصصها للوزارة في المواعيد المحددة ، وزيادة رسم الصادر علي الاسمدة المصدرة بالقدر المناسب ، والقضاء علي الحيازات الوهميه والتي تصرف اسمده مدعمه بدون وجه حق ، بجانب تشديد الرقابة علي بيع الاسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الاسمدة المدعمة والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الاسمدة المدعمة والحرة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط

هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط

استعدادا للعيد .. حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمدن المنيا

استعدادا للعيد .. حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمدن المنيا

غياب 105 طلاب عن امتحان اللغة الثانية للثانوية في بنى سويف

غياب 105 طلاب عن امتحان اللغة الثانية للثانوية في بنى سويف