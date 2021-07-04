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محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب أسرة ويحيل 11 طبيبيا وفنيا للتحقيق

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محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب أسرة ويحيل 11 طبيبيا وفنيا للتحقيق محافظ الشرقية يفاجئ مركز طب أسرة ويحيل 11 طبيبيا وفنيا للتحقيق

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز طب الأسرة بقرية ميت ربيعة الدللا، التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف، للتأكد من التزام الأطباء وهيئه التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، وتبين له تغيب 11 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وطاقم التمريض وأخصائيي المعمل، ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أطقم طبية من الأطباء والتمريض، وأخصائي المعمل للعمل بالوحدة لحين إنهاء إجراءات التحقيق مع المتغيبين عن العمل، والاستمرار في تقديم خدمة صحية للمرضي وللمترددين على الوحدة.

التقي المحافظ بالمرضى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، موجهًا بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة متابعة للمرور اليومي على المنشآت الصحية، خاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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