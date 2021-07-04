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زحام شديد لأصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف

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شهدت ماكينات الصرف بأنحاء محافظة كفر الشيخ زحام شديد بسبب صرف المعاشات المستحقه من بداية الشهر، وصادف ذلك إجازه رسمية الخميس الماضي احتفالا بذكري ٣٠ يونيو، إضافة ليوم السبت الماضي.

كما شهدت ماكينات الصرف الآلي بمكتب بريد دسوق الرئيسي زحام شديد وملأ أصحاب المعاشات الشوارع المجاوره وافترشوا الأرصفه وجلسوا عليها في هذا الحر الشديد، وذلك لتوقف ماكينة الصرف عن العمل مساء الأربعاء الماضي وحتي صباح اليوم الأحد ،حيث لم يتم تغذية الماكينه بالنقود خلال تلك الفترة بسبب مصادفتها اجازه رسميه وتسبب ذلك في حاله من الغضب الشديد بين أصحاب المعاشات لتعرضهم لتلك المعاناه في هذا الجو شديد الحرارة.

المعاشات
المعاشات

المصرى اليوم

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