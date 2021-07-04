بدء تقديم اعتذارات المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة غدًا.. تعرف على الشروط

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تبدأ المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات،غدا الاثنين، تلقي الاعتذارات للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة وذلك لأسباب صحية وضوابط خاصة.

وتجيز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاعتذار عن المشاركات في امتحانات الثانوية العامة وفقا للحالات التالية:

الحالات المرضية وفق تقرير قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، أو إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، أو حالات العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، أو وجود نسبة عجز 5%، أو وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد)، أو وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)، أو الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، أو ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)، أو الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.