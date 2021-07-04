رئيس مدينة الغردقة يتابع بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة

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أعلن اللواء إيهاب رأفت رئيس رئيس مدينة الغردقة عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية بمدينة الغردقة يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

تفقد رئيس المدينة المراكز التكنولوجية بحي شمال لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

يذكر أن أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به «صورة من تحقيق الشخصية- صورة من العقد المشهر- صورة بيان الصلاحية» على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها.