«مغلق بالجنازير».. محافظ الشرقية يحيل مدير مركز شباب وكل العاملين للتحقيق

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمركز شباب قرية ميت ربيعة الدللا بمركز منيا القمح، وتبين غلق مركز الشباب بالجنازير وعدم تواجد العاملين بالمركز لمزاولة عملهم وتقديم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبناء القرية، فضلاً عن تواجد كومات القمامة بمحيط مركز الشباب نتيجه الإهمال وعدم المتابعة من المسؤولين عنه.



قرر المحافظ إحاله مدير مركز شباب ميت ربيعة الدللا وجميع العاملين المتغيبين بمركز الشباب للتحقيق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم، نظراً لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمركز. وقال المحافظ إنه من غير المقبول غلق المنشآت الحكومية وعدم فتح أبوابها أمام المواطنين نتيجة إهمال وتقصير متعمد من العاملين.



أكد محافظ الشرقية أهميه دور مراكز الشباب في توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإشراكهم في الأنشطة والبرامج داخل المؤسسات الشبابية وخارجها، ما يعزز قيمة المسؤولية الإجتماعية وإستغلال أفكارهم وطاقاتهم للمساهمة في بناء تنميه المجتمع. وخلال جولته بشوارع القرية أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح، برفع تراكمات القمامة المحيطة بمركز الشباب، وتكثيف أعمال النظافة وشوارع القريه وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن زيارته للقرية جاءت بعد تلقيه شكوى من الأهالي تفيد بعدم انتظام سير العمل بالمنشآت الخدمية ،ليقرر أن يقوم بنفسه بزيارة مفاجئة للتأكد من صحة الشكاوى الواردة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.