أخبار عاجلة

خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 % -
أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة -
"هيئة الاتصالات" توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ -
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استعدادات التعليم للثانوية العامة: عصا إلكترونية وكواشف حرارة وحراسة 24 ساعة للجان

Print
استعدادات التعليم للثانوية العامة: عصا إلكترونية وكواشف حرارة وحراسة 24 ساعة للجان استعدادات التعليم للثانوية العامة: عصا إلكترونية وكواشف حرارة وحراسة 24 ساعة للجان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات لامتحانات الثانوية العامة ضرورة حضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، من خلال الفيديو كونفرانس الثلاثاء المقبل ٦ يوليو الجارى الثانية ظهرًا.

وواصلت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل 10 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس القادم.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بتوزيع العصا الإلكترونية على لجان امتحانات الثانوية العامة، وتوفير ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية التواصل مع التأمين الصحي لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل، مع ضرورة تنسيق مديريات التربية والتعليم مع المديريات الأمنية لإخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتأمين اللجان بشكل كامل.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية سرعة الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي ستعقد فيها لجان امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، على أن يتم تسليم كاميرات المراقبة لمديري المدارس ومسؤولي العهدة ومسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، على أن يتم العمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تنفيذ هذه التعليمات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، وذلك تحت إشراف مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير)، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من إنهاء الأعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بإخطار مديريات الامن بمقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة، لتعيين حراسات ودوريات من الشرطة لتأمين جميع اللجان طوال فترة الامتحانات .

وأكدت الوزارة أن الحراسة الأمنية التي ستتوفر عند كل لجنة امتحانات ثانوية عامة، ستكون بواقع 3 من رجال الشرطة بالاضافة إلى 3 ورديات على مدار 24 ساعة بفردين لكل وردية منهما ضابط واحد على الاقل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى