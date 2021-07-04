استعدادات التعليم للثانوية العامة: عصا إلكترونية وكواشف حرارة وحراسة 24 ساعة للجان

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شددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات لامتحانات الثانوية العامة ضرورة حضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، من خلال شبكة الفيديو كونفرانس الثلاثاء المقبل ٦ يوليو الجارى الثانية ظهرًا.

وواصلت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل 10 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس القادم.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بتوزيع العصا الإلكترونية على لجان امتحانات الثانوية العامة، وتوفير ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية التواصل مع التأمين الصحي لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل، مع ضرورة تنسيق مديريات التربية والتعليم مع المديريات الأمنية لإخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتأمين اللجان بشكل كامل.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية سرعة الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي ستعقد فيها لجان امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، على أن يتم تسليم كاميرات المراقبة لمديري المدارس ومسؤولي العهدة ومسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، على أن يتم العمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تنفيذ هذه التعليمات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، وذلك تحت إشراف مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير)، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من إنهاء الأعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بإخطار مديريات الامن بمقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة، لتعيين حراسات ودوريات من الشرطة لتأمين جميع اللجان طوال فترة الامتحانات .

وأكدت الوزارة أن الحراسة الأمنية التي ستتوفر عند كل لجنة امتحانات ثانوية عامة، ستكون بواقع 3 من رجال الشرطة بالاضافة إلى 3 ورديات على مدار 24 ساعة بفردين لكل وردية منهما ضابط واحد على الاقل.