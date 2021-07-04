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قتلى وجرحى في قصف حوثي لمسجد يمني

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قتلى وجرحى في قصف حوثي لمسجد يمني قتلى وجرحى في قصف حوثي لمسجد يمني

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أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف حوثي استهدف مسجدا تابعا لأحد معسكرات الجيش اليمني، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مسجد اللواء الخامس في مديرية مودية بمحافظة أبين.

ووقع القصف الحوثي أثناء صلاة الظهر في أحد مساجد معسكر مبرق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم تُعرف حصيلتهم على الفور.

و لم يصدر عن الجيش الوطني اليمني أي تعقيب رسمي حول هذا الهجوم الإرهابي الذي يأتي في وقت تتزايد فيه اعتداءات الحوثيين سواء في الداخل اليمني أو ضد عبر إطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ باليستية.

المصرى اليوم

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