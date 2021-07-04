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شاهد .. وزير الأوقاف المصري من  الروضة الشريفة: زيارتها أمنية كل مسلم

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شاهد .. وزير الأوقاف المصري من  الروضة الشريفة: زيارتها أمنية كل مسلم شاهد .. وزير الأوقاف المصري من  الروضة الشريفة: زيارتها أمنية كل مسلم
ثمّن جهود المملكة في رعاية شؤون الحرمين وقاصديهما وتيسير كل السبل لراحتهم وسلامتهم

شاهد .. وزير الأوقاف المصري من  الروضة الشريفة: زيارتها أمنية كل مسلم

قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته للروضة الشريفة بالحرم النبوي إن زيارة الحرمين الشريفين هما أمنية لكل مسلم ومؤمن، موضحًا أن من دخل روضة الحبيب يتمنى أن لا يغادرها أبدًا وعندما يخرج وكأنه يترك جزءًا منه في هذا المكان المبارك وحنينًا لا ينقطع.

وأضاف وزير الأوقاف المصري في مقطع وثقته "سبق" خلال زيارته للروضة الشريفة على هامش زيارته للمملكة العربية لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للبلدين في مجال الشؤون الإسلامية: نسأل الله أن يجعل الروضة الشريفة أمنًا وأمانًا ومباركة إلى يوم الدين، وأن يتقبل الله كل من جاء قاصدًا أو زائرًا أو مصليًا على الحبيب.

وتمنى الوزير المصري أن يعجل الله برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن هذا المكان المبارك وأهله والمملكة العربية السعودية وأهلها ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين، متمنيًا بأن يعود الحرمان كما كانا مفتوحين فتحًا كاملاً أمام الحجاج والمعتمرين والراكعين والساجدين والطائفين والعاكفين والمصلين.

وعبر عن أمله في أن تزول قريبًا كل هذه الأعراض وأن تعود الحياة كما كانت، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن هذه الأماكن إلى يوم القيامة، سائلاً الله عز وجل أن لا يحرمنا واسع فضله وكرمه في زيارة هذه الأماكن المقدسة المباركة ما أحيانا.

وقدم وزير الأوقاف المصري شكره وتقديره لقيادة المملكة على عنايتها بشؤون الحرمين وقاصديهما وتيسير كل السبل لراحتهم وسلامتهم.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري يواصل زيارته للمملكة التي بدأها الخميس الماضي وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي مع نظيره الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مجال الشؤون الإسلامية، وتأدية مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة وعدد من المعالم التاريخية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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