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بتوجيه نائب أمير الشرقية: فرع الموارد البشرية ينفذ دورات تدريبية في لغة الإشارة

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تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم بالمجتمع

بتوجيه نائب أمير الشرقية: فرع الموارد البشرية ينفذ دورات تدريبية في لغة الإشارة

إنفاذًا لتوجيهات الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والمتضمنة أهمية التدريب على لغة الإشارة من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، والسعي إلى دمجهم مع المجتمع، وتهيئة كافة السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول لكافة الخدمات بكل يسر وسهولة دون أي عوائق أو تحديات تواجههم، وسعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 3020 انطلقت اليوم الدورات التدريبية لسلسلة برامج تدريبية، بعنوان: "أساسيات لغة الإشارة "، والتي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية متمثل بقطاع التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر فرع الوزارة بالمنطقة وبالتعاون مع نادي الصم بالمنطقة الشرقية.
وتستمر سلسلة البرامج لمدة عام، وسيقدم البرنامج الواحد على مدار 5 أيام بمعدل 3 ساعات تدريبية يومية، وتستهدف سلسلة البرامج التدريبية 30 متدرب شهريًا (على فترتين) بإجمالي وقدره (330) متدربًا من منسوبي الوزارة بشكل خاص والعاملين بالجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بشكل عام، لتأهيلهم وتمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للغة الإشارة، وتدريبهم على فهم بعض المصطلحات الإشارية، وتوعيتهم بكيفية التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لضمان وصول كافة الخدمات للمستفيدين بعناية وكل سهولة ويسر.

بتوجيه نائب أمير الشرقية: فرع الموارد البشرية ينفذ دورات تدريبية في لغة الإشارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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