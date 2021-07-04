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خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 %
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
"هيئة الاتصالات" توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:48 صباحاً
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أوساط ليبية تنتقد تصريحات الرئيس التركي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 يوليو 2021 02:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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