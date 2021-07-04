«غنيم» يفتتح مؤتمرا علميا بعنوان «دور التخصصات الهندسية في تحقيق التنمية المستدامة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات المؤتمر العلمي للطلاب والملتقى الفكري للمجتمع المدني، الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة النهضة،تحت عنوان «دور التخصصات الهندسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المدني»،وذلك بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة،الدكتورسالم الخضري عميد الكلية،واللواء محمد ناصر نائب نقيب المهندسين،واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بنى سويف،وعدد من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، وبعض القيادات التنفيذية، وبعض المستثمرين ورجال الأعمال

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الذي يضم قامات علمية وأكاديمية، مثمناً الدور المجتمعي والأكاديمي الفاعل لجامعة النهضة في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة،والذي تمثل في المساهمات المستمرة والتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة، بما تملكه من مقومات علمية وبحثية بما يمثل دعمًا للميزات النسبية ومورداً هاما للمحافظة، منوها على أنه حرص منذ توليه المسؤولية على الاستفادة من هذا المورد المهم والنوعي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تكون الجامعات بما تمتلكه من خبرات أكاديمية عنصرًا مهمًا وركيزة أساسية في الخطة التنموية،مشيرًا إلى أن بني سويف محظوظة بأن يكون على أرضها ثلاث جامعات بجانب الجامعة الأهلية الجاري إنشاؤها

كما عبر المحافظ عن تقديره للدور المهم الذي قامت به كلية الهندسة بجامعة النهضة مع فريق عمل المحافظة بالمكتب الفني ووحدة التنمية الاقتصادية، وأثمر عن إعداد مجموعة من المخططات لعدد من المشروعات التنموية، والتي شملت المخطط العام لكورنيش على الجانب الشرقي للنيل، مشروع تطوير دوران مطلع محور عدلي منصور من الشرق، بجانب مخطط عام وتصور لاستثمار الجزر النيلية ومخطط عام لإنشاء سنتر بارك ،وآخر لاستثمار منطقة الـ 2124 فدان وإقامة مدينة استثمارية متكاملة عمرانياً وترفيهياًوسياحياً وتجاريًا وتعليمياً، بجانب وضع مخطط وتصميم لإنشاء ميناء جاف ضمن الخطة الاستثمارية المحلية للمحافظة

تضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والملتقى تفقدمشاريع التخرج لطلاب الكلية بأقسام(الهندسية المدنية والمعمارية وهندسة الاتصالات والحاسبات)،فضلاً عن تفقد مشاريع طلاب أقسام الطاقة الكهربائية والمتجددة والميكاترونكس

حيث أثنى محافظ بنى سويف على تلك المشروعات،والتي اتسمت بالجانب التطبيقي والميداني،مشيدا بحرص الطلاب واستثمار التعاون المثمر الحالي بين المحافظة والجامعة،حيث أن عدد من المشروعات تناولت مقترحات وتصميمات لمشروعات لاستثمار منطقة الحيبة السياحية، ضمن التعاون في الدفع بإستراتجية المحافظة في هذا الشأن