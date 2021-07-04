أخبار عاجلة

خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 % -
أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة -
"هيئة الاتصالات" توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ -
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الرابعة من «معاوني الأمن»

Print
وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الرابعة من «معاوني الأمن» وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الرابعة من «معاوني الأمن»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صـدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية،على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة معاونى الأمن، بإجمالى 3161 طالب، و287 طالبة، وحضر مساعد الوزير لقطاع التدريب، نيابة عن الوزير لحضور حفل التخرج بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وشهدت فعاليات حفل التخرج بالمعهد مراسم حلف اليمين والسلام الوطنى، وتم مراعاة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».

واستعرض مساعد الوزير لقطاع التدريب، خلال كلمته جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التي تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

وتم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وإنضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الإنضباطية، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقاً لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحدده.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»