وزير الداخلية يصدق على تخريج الدفعة الرابعة من «معاوني الأمن»

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صـدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية،على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة معاونى الأمن، بإجمالى 3161 طالب، و287 طالبة، وحضر مساعد الوزير لقطاع التدريب، نيابة عن الوزير لحضور حفل التخرج بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وشهدت فعاليات حفل التخرج بالمعهد مراسم حلف اليمين والسلام الوطنى، وتم مراعاة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».

واستعرض مساعد الوزير لقطاع التدريب، خلال كلمته جانباً من الخطط التدريبية المعتمدة التي تستهدف تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التي تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

وتم إعداد الخريجين وفق برامج تدريبية تهدف إلى صقل قدرات الطالب وإعداده بدنياً وإنضباطياً وتأهيليه تدريبياً وعلمياً وثقافياً، لتحويله من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية الإنضباطية، وتدريبه على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها داخل جهاز الشرطة، وفقاً لمجالات التخصص والتى يلحق للعمل بها بجهات الوزارة المحدده.