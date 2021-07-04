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بدء توزيع خطابات الندب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

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بدء توزيع خطابات الندب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بدء توزيع خطابات الندب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

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بدأت المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات،اليوم تسليم وتوزيع خطابات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وخاطبت المديريات التعليمية الإدارات التعليمية بالحضور لاستلام خطابات ندب الملاحظين والمراقبين ومقدري الدرجات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة دور أول، ليقوم مندوب الإدارة بتسليمها إلى المدارس المستهدفة فور تسليمها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات بضرورة حضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، من خلال الفيديو كونفرانس الثلاثاء المقبل ٦ يوليو الجارى الثانية ظهرًا.

وواصلت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها السبت المقبل 10 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس القادم.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بتوزيع العصا الإلكترونية على لجان امتحانات الثانوية العامة، وتوفير ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

المصرى اليوم

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