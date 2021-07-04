دار الكتب تتفرد بـ«ألف ليلة وليلة» في معرض الكتاب

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تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، بعدد كبير من الإصدارات المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

ومن أهم الإصدارات التي تقدمها دار الكتب الطبعة الأصلية لكتاب ألف ليلة وليلة في ١٢ مجلد فاخر بسعر ٤٢٠ جنيه فقط.

وقد تقرر خصم ٢٥% على كافة إصدارات دار الكتب والوثائق المشاركة في صالة ٢ جناح B قاعة ٢ كما تطرح الدار مجموعة من الكتب ذات الأسعار المخفضة التي تتراوح أسعارها بين ٥- ٢٠ جنيها وذلك في صالة ١ جناح A قاعة ١.