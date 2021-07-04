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محافظ شمال سيناء يبحث الأنشطة الطلابية خلال فصل الصيف

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محافظ شمال سيناء يبحث الأنشطة الطلابية خلال فصل الصيف محافظ شمال سيناء يبحث الأنشطة الطلابية خلال فصل الصيف

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عقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء إجتماعا لبحث ومناقشة الأنشطة الطلابية بالمدارس خلال فصل الصيف، وذلك يحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم والدكتورة أزهار عبدالمنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية.

وأكد المحافظ على استمرار افتتاح المدارس خلال العطلة الصيفية لاستقبال الطلاب وممارسة الأنشطة.

وأشار إلى ضرورة تنوع الأنشطة الطلابية المختلفة بالمدارس، والمشاركة في كافة الأنشطة والمبادرات على مستوى المحافظة والمستوى القومي.

ومن جانبه أكد حمزة رضوان وكيل الوزارة على تعليماته إلى إدارة الموهوبين بفتح مراكز الموهوبين في المدارس المختلفة على مستوى المحافظة خلال فصل الصيف والعطلة الصيفية حتى يمكن للطلاب ممارسة الأنشطة المختلفة فيها.. مع التركيز على الأعمال الفنية المتميزة المستوحاة من الطبيعة السيناوية.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتجميع اللوحات والأعمال الفنية التي ينفذها الطلاب المتميزين في فن الرسم وبمساعدة مدرسى وموجهى التربية الفنية وتعليقها في قاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة بالعريش.

المصرى اليوم

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