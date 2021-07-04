رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصرى: نساهم فى مشروعات التغذية المدرسية و"الألف يوم" ومواجهة "التقزم" تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى

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يقوم «بنك الطعام المصرى» بدور ملموس في المجتمع، من خلال الكثير من الخطط والبرامج التي يسعى لتحقيقها وتوفير المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، ففى شهر رمضان المبارك الماضى استطاع بنك الطعام المصرى تقديم 10 ملايين وجبة مابين 5 ملايين وجبة إفطار و5 ملايين وجبة سحور للأسر المستحقة إضافة إلى توزيع كرتونة إفطار صائم على 650 ألف أسرة بما يعادل 3 مليون فرد على مستوى الجمهورية، كما يعمل بنك الطعام على توفير التغذية المدرسية للطلاب والطالبات لمواجهة «التقزم» من خلال التغذية السليمة، إضافة لمشاركته في برنامج «الألف يوم» تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى لبناء أجيال قادرة على خدمة الوطن والنهوض بالمجتمع، إضافة لمشروع «صكوك الأضاحى» وتوفير اللحوم للأسر المستحقة على مستوى الجمهورية.. «المصرى اليوم» التقت أحمد لبيب ،رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصرى..فكان هذا الحوار:

- في البداية نود أن نتعرف على الخدمات ووجبات الإفطار التي وفرها بنك الطعام للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك ؟

استطاع بنك الطعام المصرى توزيع الآلاف من وجبات الإفطار والسحور على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريا حيث تمكنا من الوصول إلى 650 ألف أسرة يمثلون حوالى 3 مليون فردا استفادوا من كرتونة إفطار صائم في 27 محافظة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان .

- كم يبلغ عدد الوجبات التي قام بنك الطعام بتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك ؟

تمكن من توزيع 10 مليون وجبة بواقع 5 مليون وجبة إفطار و5 مليون وجبة سحور على مدار شهر رمضان المبارك .

- ماذا عن الجمعيات الشريكة التي يتعاون معها بنك الطعام لتحقيق أهدافه ؟

يتعاون بنك الطعام مع أكثر من 6 آلاف جمعية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتنفيذ الأهداف والبرامج التي يسعى لتحقيقها على أرض الواقع .

- هل تقتصر الخدمات التي يقدمها بنك الطعام المصرى على وجبات وكراتين السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك فقط؛ أم أن نشاط بنك الطعام يستمر طوال العام ؟

لا يقتصر نشاط بنك الطعام المصرى على شهر رمضان المبارك فقط وإنما يستمر طوال العام حيث يوجد لدينا 150 ألف أسرة أولى بالرعاية مسجلة على قاعدة بيانات بنك الطعام ويستفادوا شهريا من خدمات بنك الطعام بالتعاون مع 1200 جمعية شريكة تعمل تحت مظلة بنك الطعام إضافة إلى وجبات دور الأيتام ودور المسنين .

- ماذا عن المحاور والخطط التي يعمل من خلالها بنك الطعام المصرى؟

لدينا استراتيجية جديدة نعمل من خلالها تتكون من 4 محاور ومنصات رئيسية هي: الحماية- الوقاية- الارتقاء- التمكين .

- وماذا عن هذه المحاور بالتفصيل ؟

في محور الحماية: نستهدف تنفيذ 5 مشاريع تتمثل في: المرأة المعيلة، والعجز والإعاقة، والطلبة الوافدين، وتوصيل المساعدات للمحافظات الحدودية داخل الجبال والوديان ومن يصعب جدا الوصول إليهم في هذه المناطق، ومن هم تحت خط الفقر المتقع وهم من يحتاجون فعلا لمد يد العون والمساعدة لهم، إضافة إلى الإغاثة مثل تقديم المساعدات الفورية لمن يتعرضون لحوادث كبيرة مثل حريق مصنع العبور أو حوادث القطارات أو الحوادث الكبيرة فنقدم على الفور المساعدات والدعم الغذائى لهم ولأسرهم .

- وماذا عن منصة ومحور الوقاية؟

يشتمل محور الوقاية على مشروعين هما: التغذية حيث يتم توفير الغذاء المناسب للأم وطفلها ضمن مشروع الوقاية من «التقزم» حيث تصل نسبة التقزم بين الأطفال إلى نسبة مرتفعة بسبب سوء التغذية، ونجد هنا أننا نواجه نوعين من التقزم هما: التقزم الوراثى، وهذا النوع لا نستطيع التدخل فيه، أما النوع الثانى وهو التقزم الناتج عن سوء التغذية وهو ما نتدخل فيه بقوة .

ولدينا أيضا «مشروع الألف يوم» الذي نعمل فيه تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير التغذية السليمة للطفل وللام منذ بداية الحمل حتى يتم عامين حتى نحافظ على الأطفال منذ يومهم الاول ونخرج للمجتمع أجيال واعدة تستطيع خدمة مجتمعها ووطنها .

- وهل يتوقف دور بنك الطعام على تقديم التغذية للأطفال حتى سن عامين فقط؟

بالطبع لا..حيث نستمر في تقديم التغذية للأطفال في المدارس حيث نقدم التغذية المدرسية في 10 محافظات في 44 مدرسة على مستوى الجمهورية حيث يتم تقديم الوجبات الساخنة للطلاب والطالبات من سن 6 حتى 12 عاما، كذلك نركز على أطفال الحضانات أي أننا نهتم بتغذية الطفل منذ اليوم الأول وأثناء فترة الحمل حتى سن 12 عاما.

- ماذا عن منصة التمكين ؟

نستهدف في مرحلة أو منصة التمكين الاقتصادى تنفيذ مشاريع للأسر الأكثر احتياجا التي لديها إمكانيات الدخول في مشاريع تدر دخلال ثابتا لها حيث نشترى منها منتجات التغذية لتوزيعها على المستحقين وبذلك تستطيع هذه الأسر توفير دخلا اقتصاديا يمكنها من الانفاق على متطلبات الحياة.

- نأتى للمنصة الرابعة والأخيرة وهى الارتقاء..فكيف يتحقق ذلك ؟

يتحقق محور الارتقاء من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات على أرض الواقع تساهم في تحقيق التطور والنهوض بمستوى المواطنين داخل المجتمع.

- ماذا عن مشروع صكوك الأضاحى لهذا العام؟

يعتبر بنك الطعام اول من أسس لفكرة صك الأضحية حيث وجدنا عشوائية تحدث في عمليات ذبح الأضاحى فالمواطنون يحرصون على تطبيق سنة الأضحية إلا أننا نجد بعد ذلك الشوارع غير نظيفة والقاء المخلفات في الشوارع وما ينتج عنها من روائح كريهة من هنا جاء التفكير في تطبيق صكوك الأضاحى للتيسير على المضحين إضافة إلى ضمان توزيعها على الأسر المستحقة ونقوم بالتوزيع على مليون أسرة مستحقة سنويا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وفقا للشريعة الإسلامية في تحقيق مواقيت الذبح إضافة إلى إعطاء المضحى ثلث الأضحية ويتم توزيع الثلثين من كل أضحية وفقا لقواعد البيانات لدى بنك الطعام تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى حيث تقدم الوزارة السيدة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعى، كل الدعم والمساعدات التي يحتاجها بنك الطعام فنعمل جميعا تحت مظلتها لتوفير الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية.