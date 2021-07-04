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«المحامين»: «الفكر القانوني» تتفق على تنظيم دورة في «الإلقاء»

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«المحامين»: «الفكر القانوني» تتفق على تنظيم دورة في «الإلقاء» «المحامين»: «الفكر القانوني» تتفق على تنظيم دورة في «الإلقاء»

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع لجنة الفكر القانوني، برئاسة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة، بحضور مصطفى الهواري، عضو المكتب الفني للنقيب، وأعضاء من مجالس الفرعيات، وبعض أساتذة الجامعة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقال «مسعود»، إنهم خلال اجتماع اليوم قاموا بهيكلة اللجان النوعية للجنة الفكر القانوني، وتصدر شباب المحامين لترأس تلك اللجان مع مد يد العون لهم من كبار الأساتذة المشاركين في اللجنة.

وأوضح مقرر اللجنة، أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لأول نشاط وسيكون عبارة عن دورة تدريبية تتعلق بفن الإلقاء، وسيتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنهم تفقوا على توجيه الدعوة لممثلي الشباب بالفرعيات للاجتماع بالنقابة العامة.

وأضاف، أن اللجنة تسعى إلى وصول إلى الطريقة الأمثل لصقل المحامين الشباب وتقديم يد العون لهم من خلال توفير كافة الأدوات الممكنة التي تساعدهم.

المصرى اليوم

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