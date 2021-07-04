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برلماني: قاعدة «3 يوليو» تمثل إضافة جديدة وقوية لمنظومة القواعد البحرية المصرية

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برلماني: قاعدة «3 يوليو» تمثل إضافة جديدة وقوية لمنظومة القواعد البحرية المصرية برلماني: قاعدة «3 يوليو» تمثل إضافة جديدة وقوية لمنظومة القواعد البحرية المصرية

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أكد الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح ، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تمثل قفزة نوعية لتعزيز القدرة العسكرية للقوات البحرية، مضيفًا أن تلك القاعدة تكمل حلقة حماية الأمن القومي المصري وتأمين الاتجاه الشمالي الغربي ومقدرات البلاد الاقتصادية في هذا الاتجاه في ظل تزايد التهديدات والتحديات هناك.

وأضاف «المندوه»، أن اسم القاعدة يأتي توثيقًا وتزامنًا مع ذكرى 3 يوليو 2013 الذي استطاعت فيه أن تقضي على جماعة الإخوان الإرهابية ويعود الوطن إلى مساره الطبيعي ويحبط عملية تفتيت الدول وتدمير الجيوش التي كانت تواجه مصر في ذلك الحين وغيرها من المخططات التي ثار ضدها الشعب المصري إبان ثورة 30 يونيو.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك القاعدة تمثل إضافة جديدة وقوية لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح «المندوه»، أنه منذ ثورة 30 يونيو وتعمل مصر على تأمين مجالها الحيوي وأمنها القومي ولم تدخر جهدا في هذا السبيل، مؤكدًا أن القفزة التي شهدتها القوات المسلحة المصرية تمثل عامل ردع لكل من تسول له نفسه للقيام بأي عدائيات ضد الدولة المصرية

المصرى اليوم

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