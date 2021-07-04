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برلمانية: القواعد العسكرية تحقق التوازن الإقليمي في المنطقة

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برلمانية: القواعد العسكرية تحقق التوازن الإقليمي في المنطقة برلمانية: القواعد العسكرية تحقق التوازن الإقليمي في المنطقة

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قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن القواعد العسكرية التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة، تمثل دعمًا وحماية للمقدرات سياسية واقتصادية، وتحقق التوازن الإقليمي في موازين القوى، وبهذا تنضم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى، إلى باقى القواعد على البحرين المتوسط والأحمر، التي تمثل أحدث التطورات العسكرية على مستوى العالم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه القواعد تحمى الأمن القومى وتواجه وتردع التهديدات العسكرية، والإرهابية وكل مصادر التهديد للمصالح الحيوية الاقتصادية والسياسية وأيضًا حركة الملاحة والاستثمارات، وبهذا تعد هذه القواعد من أهم وأبرز الأدوات التي تهدف لتحقيق الأمن واستقرار المنطقة بالكامل ومواجهة ما يُحاكب المنطقة من تحديات.

وأشارت رشاد، إلى أن القواعد العسكرية تمثل عنصر قوة لتولي مسؤولية تأمين الجزء البلاد من خلال الحدود المختلفة، وقاعدة جرجوب تأتي لتأمين الجانب الغربي من الساحل الشمالى على البحر المتوسط، فضلًا عن البعد الاستراتيجى، حيث تلعب دورًا في تأمين المنطقة الاقتصادية التي يتم إقامتها في الغرب وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.

المصرى اليوم

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