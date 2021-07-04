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وادي دجلة يكرم أبطال الوطني للسباحة بعد التتويج بكأس العالم

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وادي دجلة يكرم أبطال المنتخب الوطني للسباحة بعد التتويج بكأس العالم وادي دجلة يكرم أبطال الوطني للسباحة بعد التتويج بكأس العالم

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كرم نادي وادي دجلة أبطال القومي لسباحة الزعانف عن إنجازاتهما في بطولة للناشئين لسباحة الزعانف.

وحضر حفل التكريم طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، وسامح ناجي رئيس قطاع الرياضة بأندية وادى دجلة، وعدد كبير من لاعبي السباحة وذويهم للاحتفاء بإنجاز فوز أحمد إيهاب - المصنف الأول عالميًا - بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف، وفوز أحمد تامر بالمركز الرابع في نفس البطولة ضمن منافسات سباق 1500 متر.

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة:«سعيد بالمشاركة في حفل تكريم لاعبي فريق سباحة الزعانف أحمد إيهاب وأحمد تامر عن إنجازاتهما مع المنتخب القومي ببطولة كأس العالم للناشئين، لنجاح أبطال النادي في رفع علم في البطولة الدولية الهامة، وفي الوقت نفسه دليل على نجاح رؤية الإدارة في إعداد مواهب رياضية مميزة تساهم في تطوير الرياضة المصرية»، كما وجه الشكر لكافة الأطقم الفنية والإدارية بسباحة الزعانف وكافة الألعاب على جهودهم في اكتشاف وإعداد المواهب الرياضية بمستوى عالمي، وتأهيلهم بصورة جيدة للمشاركة مع المنتخبات القومية.

ونجح البطل أحمد إيهاب في اقتناص الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف في سباق 200 متر زعانف مزدوجة، بعد منافسة شديد مع لاعبين من 21 دولة شاركوا بالبطولة، ليضيف إيهاب ميدالية جديدة لدولاب بطولاته والذي يضم أكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات التي خاضها، كما حصل على العديد من الكؤوس كأحسن سباح وأحسن رقم قياسي، ويُعد إيهاب المصري والعربي الوحيد المتواجد في قائمة أسرع 10 سباحين حول العالم في سباق 100 متر Bifin، كما تصدر التصنيف الأول عالميًا للناشئين تحت 17 سنة.

ويخوض البطل أحمد إيهاب تحدي جديد مع المنتخب القومي، ببطولة كأس العالم للكبار لسباحة الزعانف، والتي تقام خلال الفترة من 3-9 يوليو المقبل بروسيا، ويشارك ببطولة الكبار رغم صغر سنه فهو مواليد 2004 ويبلغ من العمر 17 سنة، ويعقد عليه أمال لاقتناص ميدالية جديدة لمنتخبنا القومي.

المصرى اليوم

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