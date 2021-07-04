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مصرع شاب دهسته سيارة أمام بوابة قرية سياحية بالساحل الشمالى

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مصرع شاب دهسته سيارة أمام بوابة قرية سياحية بالساحل الشمالى مصرع شاب دهسته سيارة أمام بوابة قرية سياحية بالساحل الشمالى

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لقى شاب مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة على الطريق الساحلى الدولى لمطروح، أمام بوابة قرية سياحية بالساحل الشمالى.

كانت شرطة النجدة بمطروح أبلغت اسعاف الطرق الدولى الساحلى بوجود حادث طريق ووجود متوفى بالساحل الشمالى وتحركت على الفور لمكان الحادث سيارة إسعاف مجهزة.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى جثة هامدة باسم / إبراهيم عبده عيسى، 19 سنة، من طنطا بمحافظة الغربية، في حادث اصطدام بسيارة بالساحل الشمالي والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى، وفى انتظار تقرير المفتش الصحى لتقوم النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة الشاب المتوفى وتسليمها لأهليته لإتمام مراسم الدفن.

المصرى اليوم

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