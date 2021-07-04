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شركة "مايلستون سيستمز" تعلن ترقيتها للدكتور باري نورتون إلى منصب نائب الرئيس لشئون البحوث

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شركة "مايلستون سيستمز" تعلن ترقيتها للدكتور باري نورتون إلى منصب نائب الرئيس لشئون البحوث شركة "مايلستون سيستمز" تعلن ترقيتها للدكتور باري نورتون إلى منصب نائب الرئيس لشئون البحوث

أعلنت شركة "مايلستون سيستمز" ترقية الدكتور باري نورتون إلى نائب رئيس الأبحاث اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2021.

انضم د. باري نورتون إلى شركة "مايلستون سيستمز" في مايو 2018 بمنصب مدير الأبحاث. سيضطلع د. باري في منصبه الجديد نائبًا للرئيس لشئون البحوث بدور جديد بالإضافة إلى استمراره في قيادة قسم الأبحاث المتنامي في "مايلستون سيستمز"، يتمثل هذا الدور الجديد في مسئوليته أيضًا عن زيادة التعاون مع الجامعات للمضي قدمًا في تقديم أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال تعلم الآلة، لا سيما في يخص مجال رؤية الحواسيب.

سيكون هذا مفيدًا للمساعدة في إصدار الجيل القادم من تقنيات برامج الفيديو، التي لن تكون مبتكرة فحسب، بل ستعمل على تحقيق منفعة مجتمعية أكبر.

قال بيورن سكو إيلرتسن، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة "مايلستون سيستمز": "إن الشركة تتمتع بطموحات عالية للمستقبل. إننا بحاجة إلى فهم التقنيات المستقبلية والاتجاهات الكبرى والتنبؤ بها، وذلك للمساعدة في المسارعة برحلة النمو الطموحة لشركتنا "مايلستون سيستمز"، إن زيادة تركيزنا على البحوث سيمد هذه الرحلة بكل ما تحتاجه من أدوات."

تابع بيورن سكو إيلرتسن في تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما يكون باري سابقًا بأكثر من خطوة عندما يتعلق الأمر بتطبيق التقنيات المستقبلية، ينبع هذا من معرفته العميقة وبراعته. أنا واثق من أن باري سيسهم بدور فعال في الارتقاء بتقنية برامج الفيديو الخاصة "بمايسلتون سيستمز" إلى مرتبة أعلى."

قال الدكتور باري نورتون، نائب الرئيس لشئون البحوث في شركة "مايلستون سيستمز": "إن مهمة "مايسلتون" المتمثلة في (أن نجعل العالم يرى) هي دعوة واضحة لجمع أحدث الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي من المختبرات لتقديم فهم للعالم الحقيقي في ظل الظروف الحالية. كما أن الالتزام بتقديم مثل هذه التقنية بطريقة مسؤولة يجعل من شركة "مايلستون سيستمز" البيئة المثالية لتحقيق هذه الرؤية".

عملت "مايلستون سيستمز"على زيادة استثماراتها تدريجيًا في تنمية القدرات البحثية والخبرات. وفي ظل دور نائب الرئيس للبحوث الذي استحدثته الشركة، ستعمل "مايلستون سيستمز" على تطوير أعمالها ومبادراتها الإستراتيجية الأساسية لتسريع رحلة نموها الطموحة، وذلك بواسطة المزيد من ميزات المنتجات المتطورة ذات الجودة العالية، وسيقدم نائب الرئيس للبحوث تقاريره مباشرة إلى كبير موظفي التقنية في شركة "مايلستون سيستمز".

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