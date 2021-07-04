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خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 %
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
"هيئة الاتصالات" توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:54 صباحاً
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:48 صباحاً
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل
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الاثنين 12 يوليو 2021 11:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العراقيون يعانون من انقطاع التيار الكهـربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة في بعض المحافظات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 يوليو 2021 01:51 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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