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يرتدى شورت فقط ..انتشال جثة طالب ثانوى غرق في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى في القناطر الخيرية طالب بالصف الثانى الثانوى مات غريقا في الرياح المنوفى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات يفيد غرق شخص في ارياح المنوفى بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الانقاذ النهرى وبالبحث تم إنتشال الجثة وتبين انها لذكر طولة 165 سم متر يرتدى شورت فقط وتبين انه يدعى «محمد. ع ا» طالب بالصف الثانى الثانوى ولا توجد به أي إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل فى القناطر - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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