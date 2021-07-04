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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر سمير زكي

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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر سمير زكي جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الشاعر سمير زكي

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نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الشاعر سمير زكي، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سمير زكي من مواليد عام ١٩٦٧ وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين مع بداية الالفية الثالثة ومن أشهر أغنياته عالم تاني مع خالد سليم وامشي ورا كدبهم مع ديانا حداد.

وتعاون الشاعر الغنائي مع نجوم في والوطن العربي أبرزهم، ديانا حداد، وصابر الرباعي، ولطيفة، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وباسكال مشعلاني، ومحمد محيي، وخالد سليم، ومحمود الليثي، وخالد عجاج، وعبدالفتاح جريني، وحميد الشاعري، وعبدالباسط حمودة.

المصرى اليوم

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