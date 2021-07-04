وكيل «أوقاف السويس» : التعاون مع هيئة تعليم الكبار واجب وطني

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استقبل الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس السيدة رفاعي حسن مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس وهالة على علاقات عامة بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ،بحضور الشيخ فداء محمد السيد رئيس شؤون المساجد والشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود المتابعة وأيمن مهران راشد مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس تفعيلا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار مع وزارة الاوقاف وذلك للارتقاء بالمجتمع من خلال المساجد ،وكذلك عقد امتحانات فورية، وتوعية المجتمع باهمية محو الامية وعلي اعتبارها واجب وطني .

وقال الشيخ ماجد راضي، إنه يجب تفعيل هذا البروتوكول من خلال الاعلان بالمساجد وكذلك عقد امتحانات فورية بمختلف الادارات .

وتابع راضي توجيهاته لمديري ادارات الاوقاف الفرعية الخمس انه يجب على الجميع التعاون واعداد خطة منسقة للتوعية من خلال الائمة بخطبة الجمعة ليعلم المواطنين باهمية محو الامية وذلك ضمن مبادرة «السويس بلا امية» مطالباً جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبا وطنيا أصيلاً.

وختم اللقاء بالرضا عن العمل والاتفاق على خطة عملية في التعاون بين الأوقاف والهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك ليكون ثمارها مجتمع بلا أمية.