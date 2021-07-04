أخبار عاجلة

خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 % -
أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة -
"هيئة الاتصالات" توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية -
شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام -
حقوق الإنسان: يحق لـ"الحدث" تأجيل نظر قضيته أمام المحكمة حال عدم جاهزيته -
"السديس" يدشّن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام -
القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟ -
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ -
بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

احتفالات ثورة 30 يونيه بثقافة الشرقية

Print
احتفالات ثورة 30 يونيه بثقافة الشرقية احتفالات ثورة 30 يونيه بثقافة الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه، من خلال تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الفاعليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وأعد قصر ثقافة منيا القمح احتفالية بدأت بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ورحب مدير قصر ثقافة منيا القمح بالحضور من أهالي منيا القمح، وتحدث عن ثورة يونيه واسترداد الدولة المصرية وتصحيح مسار ثورة يناير، وعن دور القوات المسلحة في توحيد كلمة الشعب المصرى.

وأشار إلى دور وزارة الثقافة في نشر الوعي لدى جميع المواطنين، تلاه عرض لفرقة منيا القمح آلات شعبية وباقة من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى عرض لرواد القصر بعنوان «أم الدنيا»، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي لثورة 30 يونيه، واختتم الحفل باستعراض فني لمواهب قصر ثقافة منيا القمح بعنوان مشروع شهيد.

عقد بيت ثقافة أبوحماد محاضرة عن «ثورة 30 يونيو» ألقاها د. صلاح سليم ونيفين الصياد، موضحا أن هذه الثورة جاءت لتبنى وطنا وتصحح مسارا، كما أشار إلى التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن من مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية، الأمر الذي كان يمثل الهدف الأساسي للدولة المصرية في العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»

فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»