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مد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية لنهاية شهر يوليو

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مد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية لنهاية شهر يوليو مد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية لنهاية شهر يوليو

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‎قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد مهلة التقديم لتركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة لنهاية يوليو الحالى، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين وذلك لتمكين اصحاب العقارات والوحدات المخالفة من التحول من نظام الممارسة لتركيب عداد كودي.

‎وتعمل شركات توزيع الكهرباء حاليا على استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصه الالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء، حيث تلقت المنصة اكثر من مليون ونصف المليون طلب من المواطنين للتحول من نظام الممارسة لاستهلاك الكهرباء في العقارات المخالفة إلى تركيب عدادات كودية خلال عام، وتم تركيب ٢٦٠ ألف عداد كودى حتى الان للعقارات المخالفة، ويجرى فحص اوراق باقى الطلبات لاجراء المعاينات اللازمة لتركيب العدادات الكودية لها.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتلقى طلبات العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فقط، مع الالتزام بالشروط اللازمة لتركيب العدادات الكودية منها عدم تعد العقار على أملاك الدولة والالتزام بشروط الطيران المدنى وعدم البناء على الاراض الزراعية أو المبانى المقامة في حرم الطريق العام أو السكك الحديدية واراضي المناطق الأثرية، وفى حالة تقنين اوضات المبنى السكنى يتم تحويل العداد الكودى إلى عداد يحمل اسم صاحب الوحدة.

المصرى اليوم

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