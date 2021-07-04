«ثقافة النواب» تبدأ زيارة محافظة الإسكندرية لتفقد المناطق الأثرية

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بدأت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم بزيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقى خلالها وفد اللجنة برئاسة النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة، بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه بالمحافظة

و قال نادر مصطفى رئيس وفد اللجنة إن الزيارة تأتى في إطار متابعه الملفات الأساسية للجنه والمتضمنة الآثار والثقافه ونتطلع لمتابعة الموضوعات التي تم طرحها خلال دور الإنعقاد الجارى خاصة طلبات الإحاطه التي تم تقديمها بشأن المناطق التي سيجرى زيارتها.

و أضاف: «نتطلع إلى التعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذيه سواء من محافظة الاسكندريه أو وزارتى الثقافه والآثار، وسيقوم الوفد البرلمانى بحضور فعاليات احتفالية مئوية سيد درويش وعروض مسرحيه وثقافيه تقدمها وزارة الثقافه بالتزامن مع الزيارة وهذا يوضح اهتمام الدوله المصريه برموز الفكر والثقافة ويشجع على التواصل الفكرى والثقافى عبر الأجيال ، فتلك الرموز شكلوا الشخصيه الوطنيه وأثروا التراث الحضارى والثقافى بالفن الراقى .

و تابع«مصطفى» أن محافظة الاسكندريه من المحافظات التي تتمتع بتراث ثقافى وحضارى متميز حيث تضم مواقع أثرية متميزة وتعد مصدر الإشعاع الثقافى بما تحويه من مواقع ثقافيه مرتبطه بالتاريخ المصرى والمواقف الوطنيه الخالده

يضم الوفد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار منهم النائب تامر عبدالقادر امين سر اللجنه والنائبه نشوى الديب والنائبه منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبه فاطمه مبارك والنائبه أمل سلامه