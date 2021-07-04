«عطية»: لم أطلب من «عفيفي» التنازل عن عضوية النقابة ولكنه القانون

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أعلنت نقابة المحامين، في بيان صحفي لها، توضيحا من رجائي عطية، نقيب المحامين، بشأن التصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة، وتجاوز عادل عفيفي، نقيب محامين جنوب الشرقية.

وجاء بنص البيان الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لم أطلب من عادل عفيفي، نقيب محامين جنوب الشرقية، أن يتنازل عن عضوية مجلس النقابة، والمكاتبات موجودة، وإنما ذكرت له كتابة أن عضوية مجلس النقابة تقتضيه التخلي عن منصب نقيب جنوب الشرقية، ولكنه تمسك بمنصب النقيب والمكاتبة موجودة، وبالتالي استحال بقوة القانون ضمه لعضوية مجلس النقابة العامة، ويتم صعود التالي بقوة القانون».

وأضاف: «المسألة قانون وليست عافية ولا تهديدا ولا حشدا ولا تجبية، لا غرض ولا مآرب لي، أنا في خدمة النقابة حتى أرحل بالقانون، أما القانون فهو حياتي وعمادي، وعلى الله قصد السبيل».