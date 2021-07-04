شعبة المصورين الصحفيين تكرم «عبدالرحمن» بدرع الموظف المثالي

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كرمت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أمس، عبدالرحمن مجدى أحمد، الموظف بمشروع العلاج بالنقابة، بتسليمه شهادة تقدير، ودرع الموظف المثالي، في المسابقة التي نظمتها بعنوان «عام على مواجهة كورونا»، وذلك بحضور أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وخالد الفقي، عضو لجنة التحكيم، وأعضاء مكتب الشعبة.

وشهدت الفترة الأخيرة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19»، إشادات من عدد كبير من الصحفيين، الذين طالبوا بتكريم الموظف عبدالرحمن مجدى، لما يحظى به من حب واحترم وتقدير من أغلب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لتفانيه الشديد في العمل.

وقال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تشرفت شعبة المصورين الصحفيين اليوم بتكريم عبدالرحمن مجدى أحمد، الموظف بمشروع العلاج، بشهادة ودرع الموظف المثالى بنقابة الصحفيين، في مسابقة (عام على مواجهة كورونا)».

وأضاف: «وذلك بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، المسؤول عن مشروع العلاج بالنقابة، والفنان عادل مبارز، وخالد الفقى، عضو لجنة التحكيم، وأعضاء مكتب الشعبة».