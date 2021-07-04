مقتل 4 مصريين في حرائق قبرص

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عثر على 4 جثث متفحمة، يعتقد أنها لمصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية القبرصي أمس.

وقال نيكوس نوريس للصحفيين: "توجه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات القتلى، تدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ السبت". وأضاف: "يُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية".

وذكرت صحيفة "فيليفثيروس" أنه عُثر على الجثث الأربع في منطقة على بعد نحو 400 متر عن مكان مركبتهم المتفحمة.

حرائق غابات قبرص

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في تغريدة الأحد "إنها مأساة"، مضيفا أنه "أكبر حريق منذ العام 1974" الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي. وأضاف أن الحريق أدى إلى "سقوط وفيات" وأتى على ممتلكات وغابات، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدّم مساعدات فورية إلى الضحايا وعائلاتهم".

وتابع "لن نتخلى عن أحد في ظل الدمار الناجم عن الحريق".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا.

وألحق الحريق، الذي أشعلته الرياح العاتية، أضرارا بما يقل عن 6 بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان، وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال طائرات لمكافحة الحرائق.

حرائق غابات قبرص

وأفاد تشارالامبوس ألكسندرو، مدير إدارة الغابات، لقناة أوميجا بقبرص بأنه "أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص. وتُبذل جهود حثيثة للحيلولة دون عبور الحريق الجبال ووقفه قبل الوصول إلى ماتشيراس وهي غابة من أشجار الصنوبر وإحدى أعلى القمم في قبرص".

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الأول واجتاح مناطق في جنوب سفوح جبال ترودوس في وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة.

وأرسلت اليونان وإسرائيل وغيرهما من الدول طائرات للمساعدة في إخمادها.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إرسال "طائرتي إطفاء" الى قبرص يتوقع وصولهما الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 67 عاما للاشتباه بأنه أشعل الحريق.