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جح الكرملين وقوف الولايات المتحدة وراء واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية لروسيا في البحر الأسود، وتعهد بالرد بشكل صارم على أي حوادث جديدة من هذا القبيل.

ويذكر أن روسيا أعلنت عن خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية لروسيا قبالة شبه جزيرة القرم.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس في بيان مقتضب: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود (في الجيش الروسي) بمتابعة تحركات الفرقاطة "فيرجينيو فازان" التابعة للبحرية الإيطالية بعد دخولها مياه البحر الأسود اليوم أول يوليو 2021".

وتجري أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو مناورات بحرية تحمل اسم Sea Breeze في البحر الأسود بمشاركة 32 سفينة ونحو خمسة آلاف عسكري من 32 دولة.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في 23 يونيو الماضي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.