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أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن استاد النادي المصري الجديد، سيكون هدية من السيد رئيس الجمهورية إلى جمهور بورسعيد، قائلا: «نحن مدينون بالشكر طول العمر إلى السيد الرئيس بسبب مجهوداته الكبيرة في هذا الملف، قائلا:»أقدم عضو جمعية عمومية في النادي المصري واسمه أحمد قاسم قال لنا إنه يتمنى أن يحضر الافتتاح قبل وفاته، وبمشيئة الله سنحقق حلم الافتتاح سريعا».

وقال حسين في المؤتمر الصحفي لوضع حجر الأساس: «أشكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ما بذله من جهد، بالإضافة إلى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على دعمه الكبير، لتحقيق حلم شعب بورسعيد».

وتابع نائب بورسعيد قائلا: «لولا توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ما عشنا هذا الحلم، نتوجه بالشكر للسيد الرئيس ونتمنى حضوره احتفالية الانتهاء من استاد النادي المصري».

وأضاف قائلا: عندما نتحدث عن ستاد النادى المصرى فنحن نتحدث عن نشأة تاريخية مرتبطة بوطنية بورسعيد والنادى المصرى مرتبط بنضال ابناء بورسعيد.. هذا الملعب شهد كثيرا من الأحداث التاريخية ولا يوجد مدرب للمنتخب الوطنى إلا وأتى لبورسعيد ليجد الدعم الكبير، ولفت إلى أن هناك من أبناء بورسعيد من شاركوا في العرض الجيد ومناقشة ملف الاستاد أمام الجهات السيادية.

واختتم تصريحاته بالقول: «أشكر أعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى على توصيل صوتهم للسيد الرئيس الذي استجاب لطلبهم».