ميار شريف تخوض نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

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تستعد ميار شريف بطلة المنتخب الوطني للتنس، اليوم الأحد، لخوض نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

ومن المقرر أن تواجه شريف الأوكرانية أنا كالينينا، المصنفة 125 عالميًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

وكانت ميار قد تأهلت إلى النهائيات بعد فوزها أمس السبت في مباراة نصف النهائي على الإسبانية كريستينا بوسكا بنتيجة (0-2).

وذلك بعد فوزها على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في ربع نهائي البطولة بنتيجة (0-2)

كما فازت على الروسية فالنتينا إيفاخنينكو بنتيجة (1-2) في دور الـ16 من البطولة، بينما عبرت الدور الأول من البطولة بعد الفوز على الإسبانية ماريستاني زوليتا بنتيجة (0-2)

وتأمل الفراشة المصرية في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة ترتيبها العالمى إذ تحتل ميار المركز الـ119 عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

ويذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسى في إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت بتصفيات رولان جاروس مجددًا شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي.