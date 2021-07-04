بدء العمل في مشروع تطوير جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية

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عقد اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية اجتماعا لمناقشة تطوير وإعادة تخطيط منطقة جزيرة الشعير بحضور سمير بيومى عضو مجلس الشيوخ ومحمد علام نائب رئيس المدينة وممثلى إدارات المساحة والشهر العقارى والضرائب وعدد من الشخصيات العامة بمنطقة المشروع ومتدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

قدم رئيس المدينة شرح للمشروع ورؤية المحافظة لتطوير المنطقة للاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية للموقع بإعتباره موقع شديد التميز من الناحية السياحية لوقوعه على النيل مباشرة، وأكد بأنه لا مساس بحقوق أي مواطن ولن يضار أحد من سكان الجزيرة أو يجبر على الخروج منها كما أكد على أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل والتنوع الاقتصادى كذلك الحفاظ على طبيعة الأنشطة بالمكان.

فى السياق قدم رئيس المدينة لمتدربى البرنامج الرئاسى شرح حول الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة وعرض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق القناطر الخيرية منها الرصف والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية وكذلك قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحى والقطاع الصحى. وتفقد رئيس المدينة يرافقة المتدربين مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأجهور الصغرى والتى تخدم قرى قرنفيل والبرادعة والسيد محمد واجهور الصغرى بالقناطر فضلا عن قرى ترسا وقرقشندة بطوخ واستمع المتدربين لشرح وافى لمراحل المعالجة، بحضور ممثلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى القائم على تنفيذ المشروع.