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وزيرة الصحة : إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بــ 30 قرية في 7 محافظات

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وزيرة الصحة : إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بــ 30 قرية في 7 محافظات وزيرة الصحة : إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بــ 30 قرية في 7 محافظات

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 10 قوافل لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 30 قرية بـ7 محافظات بدءًا من اليوم وحتى 28 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، في إطار خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية والاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية 2023.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه القوافل تم إطلاقها اليوم بمحافظات (المنيا، قنا، الأقصر، الدقهلية، دمياط، أسيوط، الفيوم) لافتًا إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي، مؤكدًا دور القوافل في نشر الوعي والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق هذه القوافل يومي 4 و5 يوليو الجاري بقرى منشأة الجمال وقصر رشوان والمركز الطبي بإدارة طامية محافظة الفيوم، وبني عبيد وبني موسي والخياري بإدارة أبوقرقاص محافظة المنيا، مضيفاً أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى للصحة الإنجابية أيام 4و5و6 من شهر يوليو القادم بقرى الشيخ عيسي وكرم عمران والسواحلية بإدارة قنا محافظة قنا، لافتاً إلى أنه يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وأضاف «عباس» أنه سيتم إطلاق قافلة أخرى للصحة الانجابية بقرى التتالية وبلوط وبنى قره بإدارة القوصية محافظة أسيوط أيام 5 و6 و7 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 6 و7 و8 من شهر يوليو بقرى الحمولي والنزلة وقصر الجبالي بإدارة يوسف الصديق محافظة الفيوم، وتانوف والبدرمان ودلجا بإدارة ديرمواس محافظة المنيا، وميت أبوغالب وكفر سعد البلد والوسطاني بإدارة كفر سعد محافظة دمياط، وكومير وطفنيس والشغب بإدارة اسنا محافظة الأقصر.

كما سيتم إطلاق قافلة للصحة الإنجابية أيام 12 و13 و14 الشهر الجاري بقرى العتامنة وعرب مطير والنواورة بإدارة البدارى محافظة اسيوط، وأخيرا سيتم إطلاق قافلة صحة إنجابية بقرى الوكالة ورأس الخليج وأبوجلال بإدراة شربين محافظة الدقهلية خلال أيام 26 و27 و28 شهر يوليو المقبل.

وذكر «عباس» أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات في سن الإنجاب، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة.

المصرى اليوم

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