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«الجمجمة» على مسرح أم كلثوم بالمنصورة

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«الجمجمة» على مسرح أم كلثوم بالمنصورة «الجمجمة» على مسرح أم كلثوم بالمنصورة

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في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بالمسرح باعتباره أبوالفنون، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، تقديم عروضها المسرحية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث شهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة العرض المسرحي «الجمجمة» لفرقة سماد طلخا المسرحية، تأليف الكاتب التركي ناظم حكمت، إخراج محمد منسي، ديكور وملابس محمد غانم، أشعار على عبدالعزيز، استعراضات أيمن على، موسيقي عبدالله رجال.

يقدم العرض رسالة مضمونها أن الإنسانية يجب أن تنتصر في مواجهة المادية وأطماع السيطرة على روح الإنسان وتراث الإنسانية، من خلال قصة إنسانية في مدينة ما يصب أهلها وباء ولا يوجد علاج له، يكتشف عالم علاج لهذا الوباء والمصابة به ابنته، ولكنه لا يملك المال الكافي لإنتاج العلاج، فيقوم بنشر فكرته في الصحافة لكي يجد ممول، وتنجح الصحافة ويأتي رجل ثري للعالم لكي يمده بالمال، ولكن نظير معالجة الأبقار في مزرعته لمده ٦ شهور، يحاول العالم بكل الطرق التحايل لإنتاج الدواء لكنه يصطدم باتفاقه مع الثري، جاء العرض بحضور مدير عام الفرع، ولجنة التحكيم المكونة من أمل ممدوح الناقدة المسرحية، حمدي حسين المخرج المسرحي، إميل جرجس مهندس الديكور.

المصرى اليوم

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