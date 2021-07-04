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بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو

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بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو
يصبح ارتداؤها اختياريًّا في جميع الأماكن وتنتهي قيود ترك متر

بريطانيا سترفع قيود الكمامة والتباعد الاجتماعي في 19 يوليو

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سوف يتم رفع قيود ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي الإلزامية المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا، في إطار انفراجة "يوم الحرية" في 19 يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن من المفهوم أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستعد لإطلاع الأمة هذا الأسبوع على خططه لتخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا في إنجلترا؛ حيث أشارت العديد من الصحف إلى أنه يعتقد أن مجموعة من التدابير المحلية يمكن أن تنتهي في "موعد النهاية".

ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، سوف يصبح ارتداء الكمامة اختياريًّا في جميع الأماكن، وتنتهي قيود ترك متر على الأقل بين كل شخصين في أماكن الضيافة.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم السماح بتنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك المهرجانات، بموجب مقترحات المرحلة النهائية من خريطة الطريق الخاصة بالخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس"، أن البريطانية تتوقع أيضًا تلقي نتائج مراجعات فريق العمل بشأن استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح ومستقبل التباعد الاجتماعي التي سوف يتم تقديمها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه وزير الصحة ساجد جاويد، الذي حل مكان مات هانكوك بعد استقالته الأسبوع الماضي، تأكيده أن البلاد سوف تحتاج إلى إيجاد طرق للتعايش مع الفيروس؛ نظرًا لأنه لا يمكن "القضاء عليه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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